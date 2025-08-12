Anniversario strage Sant'Anna, Giani: Toscana con energie ha ottenuto libertà, si insegni ai giovani

12 agosto 2025

(Agenzia Vista) Firenze, 12 agosto 2025 "E' qui che sono state commesse le più terribili crudeltà, bambini di pochi giorni uccisi con le baionette o gettati in aria. Io ritengo che è il momento più drammatico in cui sentiamo cosa ha significato il nazismo, il fascismo. Una dittatura che poi si è riempita di valori nichilisti che cancellano la vita. Io ritengo che quello sia il moto principale anche oggi, quando i genocidi li vediamo, pensate a cosa sta accadendo a Gaza. È drammatica la crudeltà e la criminalità del governo Netanyahu. Anche oggi ripensare a cosa significa ciò che è accaduto a Sant'Anna, ripensare alla Toscana che ha saputo con le proprie energie darsi libertà, democrazia, giustizia sociale, è uno dei moniti fondamentali da trasmettere alle nuove generazioni.” Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Courtesy: Instagram Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev