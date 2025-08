De Cristofaro (Avs): "Il Governo non recepisce Media Freedom Act, non vogliono esser disturbati"

05 agosto 2025

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2025 "Bisogna difendere i giornalisti e l'informazione. E' in atto una vera e propria aggressione, con giornalisti spiati, una condizione incredibile in Italia. Per questo serve che che venga messo in il Media Freedom Act, che però il nostro Governo purtroppo tardano a recepire. E non lo fanno per una precisa scelta politica: la volontà politica di non essere disturbati, vogliono colpire la libertà di stampa, la libertà di espressione e di dissenso, come hanno fatto per esempio con il pacchetto sicurezza. Insomma siamo in una svolta autoritaria" così il senatore Peppe De Cristofaro di Avs, a margine della conferenza sul Media Freedom Act europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev