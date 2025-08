Meloni: "Con la Pedemontana finisce l'isolamento insensato delle Marche"

(Agenzia Vista) Macerata, 04 agosto 2025 "Parliamo di un progetto estremamente strategico nel quale noi abbiamo creduto. Abbiamo lavorato insieme per costruire una visione unitaria con la Regione e anche con i sindaci e le comunità territoriali. Ovviamente abbiamo lavorato per individuare le risorse necessarie. Oggi segna l'avvio della realizzazione del tratto sud della Pedemontana, che in futuro collegherà le province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, con la possibilità anche di connettersi all'Abruzzo, a Roma e a Spoleto. L'infrastruttura metterà al centro questo territorio. Il primo obbiettivo e tirare fuori le Marche da questo isolamento insensato" così la premier Giorgia Meloni intervenendo all'inaugurazione dei lavori della Pedemontana Sud delle Marche a Cessapalombo (Macerata). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev