Conte: "Sala deve dimettersi, non per l'inchiesta, ma per aver consentito il far west edilizio"

01 agosto 2025

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 "Io ribadisco qui la richiesta di dimissioni di Sala ma non perché c'è stato un avviso di garanzia, ma perché Sala è al centro di un sistema che ha fatto del far-west edilizio e della speculazione a favore di pochi e consistenti interessi immobiliari, con un codazzo di fondi immobiliari che sono venuti da tutto il mondo a lucrare sulla pelle dei cittadini milanesi. Che modello di sviluppo è se da un manufatto di un piano riti fuori una torre senza un piano particolareggiato? Che hai fatto? La città per i super-ricchi. E i milanesi? Oltre alla responsabilità in sede giudiziaria c'è una responsabilità politica. Sala deve dimettersi anche per aver consentito il far-west edilizio" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo alla conferenza presso la sede del Movimento 5 Stelle a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev