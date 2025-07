Regionali Marche, Conte: "Allo stato attuale nessuna necessità di chiedere passo indietro a Ricci"

31 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 "Abbiamo esaminato tutti gli elementi che riguardano il caso Ricci, candidato nelle Marche per il polo progressista. Siamo in coalizione, abbiamo appoggiato questa candidatura sin dall'inizio. Ci siamo confrontanti apertamente, senza arroganza e supponenza, con i nostri attivisti e iscritti. Abbiamo avuto anche un confronto in Consiglio Nazionale: non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci. Abbiamo letto e riletto l'avviso di garanzia e possiamo riassumere che non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza che comprovino allo stato la consapevolezza di partecipare all'ipotesi accusatoria di patto corruttivo" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo alla conferenza presso la sede del Movimento 5 Stelle a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev