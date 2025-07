La Russa: Salita in politica dei figli di Berlusconi sarebbe molto positiva

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 “Io credo che tutti gli apporti di persone qualificate, come i componenti della famiglia Berlusconi, non solo siano possibili ma auspicabili. Non solo di Pier Silvio, anche di Marina, anche di Barbara, anche di Luigi, di cui si parla poco ma di cui tutti mi parlano un gran bene, c'è Eleonora anche, se non mi sbaglio. Tutti e cinque, se decidessero di scendere, io dico di salire, in politica sarebbe un fatto estremamente positivo.” Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, durante l'incontro con la stampa in occasione della cerimonia del Ventaglio, nella sala Koch, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev