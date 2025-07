Guerra a Gaza, Tajani: "No alla deportazione dei palestinesi in altri Paesi"

21 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 "Siamo contrari all'isolamento, alla deportazione in altri paesi del mondo della popolazione palestinese. I palestinesi hanno la loro terra, hanno diritto ad avere un loro Stato, che deve riconoscere Israele, che deve essere riconosciuto da Israele. Quindi nulla di ostile nei confronti di Israele, ma il popolo palestinese deve poter realizzare il proprio sogno. Noi non cambiamo linea, è sempre stata quella: due popoli, due Stati. Noi ripetiamo quello che abbiamo sempre detto, la nostra posizione è molto chiara: libertà per gli ostaggi ma anche fine della guerra e aiuti alla popolazione civile perché è una popolazione allo stremo, affamata" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev