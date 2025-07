Scintille Picierno-Tajani su Gergiev, la dem: Governo si attivi, il Ministro: Lo avete invitato voi

18 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2025 Botta e risposta tra la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al congresso della Cisl sul direttore d'orchestra vicino a Putin invitato a un evento dal Governatore della Campania De Luca, dirigente del Pd. "Il Governo si attivi, lasciarlo esibire sarebbe una ferita inaccettabile per la regione Campania e per l'Italia, non so se sapete di chi stiamo parlando", dichiara la dem. "Lo ha invitato la regione Campania, il Governo non c'entra nulla. Ha un passaporto olandese, può girare all'interno della Ue, lo ha invitato il Presidente della regione che è del tuo partito, io sono contrario a quell'invito ma non posso fare nulla, ma l'appello non va fatto al Governo, va fatto al presidente della regione Campania", commenta Tajani. "Non puoi fare Ponzio Pilato", replica la Picierno. Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev