Fedriga: "Quello della casa non è più un tema isolato, ma trasversale a salute, istruzione e lavoro"

16 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 "L'emergenza abitativa ha ormai assunto una dimensione strutturale e cronica, e le politiche abitative non possono più essere concepite come un comparto isolato dell'azione pubblica: l'abitare, infatti, è un elemento trasversale che incide su salute, istruzione, lavoro, mobilità e coesione sociale. Molti sono i territori del nostro Paese attraversati dall'emergenza abitativa, che non è il frutto di una contingenza, ma il risultato di una stratificazione di criticità: la progressiva riduzione dell'offerta pubblica, la frammentazione delle risposte territoriali, l'assenza di una strategia nazionale coerente e la crescente pressione del mercato privato. A tutto ciò si aggiungono le trasformazioni demografiche e sociali che modificano profondamente la domanda: nuclei familiari più piccoli, mobilità lavorativa, invecchiamento della popolazione, nuove vulnerabilità" così il Presidente della Regione Friuli, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga intervenendo alle conferenza in cui è stato firmato il patto tra Conferenza delle Regioni e Federcasa sulle politiche abitative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev