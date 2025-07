Giorgetti: Escludere da ricostruzione Ucraina chi ha foraggiato attacco russo

10 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea, a margine della Conferenza per l'Ucraina, "l'importanza di escludere dalla ricostruzione di Kiev chiunque abbia foraggiato l'attacco russo contro l'Ucraina". Lo si apprende da fonti del Mef, che ricordano che "si tratta di un passaggio inserito anche nella dichiarazione finale dell'ultimo G7 Finanze in Canada approvato da tutti i membri G7 nella seduta finale lo scorso maggio a Banff". Proposta, tra l'altro, ribadita anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel corso del suo intervento alla Conferenza. Da parte sua, infine, Giorgetti ha parlato di questa questione anche nel corso dei bilaterali avuti oggi e in particolare con il ministro delle Finanze ucraino Marchenko. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev