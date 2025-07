Schlein: "I sondaggi li lasciamo agli altri, noi intanto vinciamo le elezioni"

09 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Abbiamo vinto le elezioni a Genova, ad Assisi, a Ravenna, a Taranto, le abbiamo vinte in Emilia Romagna e in Umbria, le abbiamo perse per 8mila voti in Liguria. Sarebbe interessante fare un raffronto europeo, dalla Francia, di quanti partiti che due anni fa perso le elezioni e si trovavano purtroppo al loro minimo storico nei sondaggi, a proposito di sondaggi, al 14% e nel giro di due anni hanno potuto mettere un +10% e fare di voti veri il 24% alle europee. Se guardiamo i risultati di amministrative e regionali posso dire che in tutte regioni dove si è presentato il Partito democratico in questi ultimi due anni, dove abbiamo vinto e dove abbiamo perso, c'è stato un aumento medio dell'8%. Io non so quante altre forze politiche in Europa abbiano avuto questi dati, ma devo dire che noi siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Il partito, grazie alla nostra proposta rinnovata, credibile, sta funzionando, i risultati lo dicono. I sondaggi li lasciamo festeggiare gli altri. Però avremo presto altre occasioni per dimostravi che quando tratta di andare a convincere i cittadini siamo competitivi e molto spesso vinciamo" così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo alla conferenza in cui è stata annunciata la conferenza del Pd per rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per studenti e fuorisede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev