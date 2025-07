Giorgetti: Completare il federalismo fiscale è un obiettivo complesso

09 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale si configura oggi come un obiettivo particolarmente complesso. Questo non solo per la natura stessa del processo che coinvolge vari livelli di governo, ma soprattutto perché si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione per il federalismo fiscale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev