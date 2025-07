Esplosione a Roma, Rocca: "Situazione sta tornando normale secondo rilievi Arpa"

07 luglio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2025 "Non abbiamo novità. In corso i rilievi della Procura. Vigili del Fuoco stanno facendo accertamenti tecnici. I dati Arpa ci dicono che la situazione sta tornando alla normalità" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della conferenza in cui è stata annunciata la sua nomina a commissario per il progetto di Novo Nordisk ad Anagni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev