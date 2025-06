La Russa incontra i colleghi del brigadiere ucciso in Puglia: "Ho espresso la mia gratitudine"

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2025 "Ho ringraziato i due agenti che hanno raccolto il mio invito e hanno voluto venire a trovarmi al Senato. Qui ho potuto rivolgere loro i segni della mia vicinanza, della mia solidarietà e l'auspicio che la vicenda giudiziaria, che doveva iniziare per necessità giuridica ma non per necessità morale, si concluda rapidamente, sperando che in futuro ci possa essere una norma che, quantomeno per le forze dell'ordine, eviti anche l'iscrizione nel registro degli indagati pur conservando tutti i diritti della difesa per evitare che un atto a garanzia delle persone a volte si trasformi in un danno. Comunque al di là di questo è stato veramente per me un piacere poterli incontrare ed esprimere la mia vicinanza e solidarietà" così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo aver incontrato a Palazzo Madama il Vice Ispettore di Stato, Ivan Lupoli e il Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Cavallo, i due agenti intervenuti per assicurare alla giustizia gli assassini del Brigadiere Capo Legrottaglie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev