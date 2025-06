Meloni: L'Italia conta di meno rispetto al passato? Giudichino gli italiani

24 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 "Per me la politica estera non è ‘photo opportunity'. Non penso che posso giudicare io se conto qualcosa, gli unici veramente titolati a giudicare se l'Italia conta di più del passato sono gli italiani e quando verrà il momento ci diranno cosa ne pensano". Lo dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, nel corso della sua replica sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev