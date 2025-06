Donnarumma (Ad Fs): "Italia capofila in Europa nello sviluppo ferroviario"

24 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 "Intanto in Italia in primis, dove intendiamo sviluppare anche tutti quelli che sono i nuovi tratti di rete ad alta velocità, nei prossimi anni raddoppierà sostanzialmente la rete. Come ben noto, sulle tratte della Salerno-Reggio Calabria, della Napoli-Bari, il Terzo Valico, l'Alta Velocità verso Venezia e diversi altri tratti. La tecnologia è molto importante lo sviluppo delle ERTMS e quindi dei sistemi di segnalamento che conta quasi 18 miliardi di investimento, quindi in Italia direi moltissimo. All'estero siamo presenti in maniera importante e l'Italia è presente con le Ferrovie dello Stato in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Olanda in Grecia e attraverso le nostre attività stiamo portando la nostra esperienza ultracentenaria con grande soddisfazione" così l'ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, a margine della presentazione del nuovo spot di Ferrovie dello Stato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev