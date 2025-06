Meloni: Ue subalterna a Usa perché loro hanno garantito sicurezza

23 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "Dalla fine della guerra mondiale l'Europa occidentale è stata subalterna, per usare i vostri stessi termini, agli Usa per la semplice ragione che gli Usa si sono fatti carico di garantire la sicurezza del Continente e per questo la realtà politica da cui io provengo, storicamente, ha sempre sostenuto la necessità di un riequilibrio nella Nato perché Europa e Usa potessero lavorare da pari. Oggi che finalmente l'Europa viene chiamata, anche per ragioni storiche, ad assumere la responsabilità della propria difesa e sicurezza, quindi svincolandosi dall'ombrello americano, si sostiene che siamo subalterni. Io ho difficoltà a comprendere la logica e anche a rispondere, perché le due cose non stanno insieme". L'ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica alla Camera, alle sue comunicazioni sul prossimo Consiglio Ue, e riferendosi alle critiche delle opposizioni sui rapporti con gli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev