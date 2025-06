Meloni: Ue non può essere competitiva con regolamenti inutili che pesano come un masso sulle spalle

23 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 202 “Il mondo intorno a noi cambia, corre e noi non possiamo essere competitivi se ci costringiamo a correre con un inutile masso sulle nostre spalle Regolamenti come quello sulla sostenibilità delle nostre imprese stanno mostrando problemi evidenti, Dobbiamo insistere sulla semplificazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev