Della Vedova (+Europa): "Urgente avanzare su integrazione Ue"

23 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "Se non si fanno gli Stati Uniti d'Europa, partendo da una politica estera di Difesa comune, senza diritto di veto per nessuno, anche la sussidiarietà andrà in salita perché l'Europa così come è non sarà sufficiente, nonostante i progressi straordinari compiuti fino ad oggi". Così Benedetto Della Vedova intervenendo in aula a Montecitorio dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev