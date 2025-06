Usa attacca siti nucleari Iran, Trump: Grazie al nostro esercito per operazione fantastica

22 giugno 2025

(Agenzia Vista) Usa, 22 giugno 2025 "Pochi minuti fa fa l'esercito Usa ha effettuato massicci attacchi di precisione sui tre principali impianti nucleari del regime iraniano nei pressi di Natanz ed Esfahan. Tutti hanno sentito questi nomi per anni, mentre si costruivano questi impianti orribilmente distruttivi. Il nostro obiettivo era la distruzione della capacità di arricchimento nucleare dell'Iran e lo stop alla minaccia nucleare posta dallo stato sponsor numero uno al mondo del terrorismo. Stasera posso riferire al mondo che gli attacchi sono stati un successo militare spettacolare. I principali impianti di arricchimento nucleare dell'Iran sono stati completamente e totalmente annientati. L'Iran deve ora fare la pace, altrimenti gli attacchi futuri saranno molto più devastanti. Da 40 anni l'Iran dice “morte all'America, morte a Israele”. Hanno ucciso la nostra gente facendogli saltare le braccia e le gambe, con bombe lungo la strada. Era la loro specialità. Abbiamo perso più di mille persone e centinaia di migliaia in tutto il Medio Oriente e nel resto del mondo sono morti come diretta conseguenza del loro odio. In particolare tanti sono stati uccisi da loro generale Qasem Soleimani, che ho deciso molto tempo fa di eliminare. Voglio ringraziare e congratularmi con il premier Bibi Netanyahu, abbiamo lavorato come una squadra, come forse nessuna squadra ha mai funzionato prima. C'è molta strada da fare per eliminare questa orribile minaccia contro Israele voglio ringraziare i militari israeliani per lo splendido lavoro che hanno fatto e soprattutto voglio congratularmi con i grandi patrioti americani che pilotavano quelle magnifiche macchine. Un'operazione del genere il mondo non l'ha mai vista per molti decenni e si spera, non ne avremo più bisogno. Voglio congratularmi con il Capo di Stato Maggiore Generale Dan Razin Caine e tutte le brillanti menti militari coinvolte. Adesso ci dovrà essere la pace o ci sarà una tragedia per l'Iran molto più grande di quella a cui avete assistito negli ultimi otto giorni. Ci sono molti obiettivi rimasti. L'operazione di stasera è stata la più difficile e forse la più letale, ma se la pace non arriva rapidamente noi inseguiremo gli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità. La maggior parte di questi obiettivi possono essere aggiunti in pochi minuti. Domani il generale Kaine e il segretario Hegseth terranno una conferenza stampa. Grazie, Dio benedica Israele e Dio benedica l'America". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca dopo l'attacco contro l'Iran. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev