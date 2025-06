Manifesto Coldiretti contro cibo spazzatura a scuola, Fedriga: Educazione alimentare fondamentale

14 giugno 2025

(Agenzia Vista) Udine, 14 giugno 2025 Stop ai distributori automatici nelle scuole pieni di cibi spazzatura, più cibo a km nelle mense dei bambini, una strategia nazionale contro l'obesità infantile, un patto con le famiglie e un solido programma di educazione alimentare nelle classi. Sono i cinque punti del Manifesto di Udine per l'Educazione Alimentare nelle Scuole promosso da Coldiretti in occasione dell'evento su “Cibo naturale: un patrimonio da difendere”, organizzato al Villaggio contadino nel centro friulano. Un appello al Governo, alle Regioni e al mondo dell'istruzione per una nuova politica alimentare scolastica che metta al centro il benessere delle nuove generazioni e il valore del cibo come bene comune. "L'educazione alimentare è fondamentale, non soltanto pr garantire buon cibo e qualità del prodotto, ma anche per mantenere una salute sana", così il Governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev