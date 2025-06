Meloni: "Imprenditori italiani spinti da una passione unica al mondo"

13 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 "Voglio farvi i complimenti per il titolo che avete scelto per questa cinquantaquattresima edizione, ovvero 'passione d'impresa'. Dal mio punto di vista, è un titolo che descrive bene lo spirito che anima gli imprenditori italiani e che ogni giorno dà forza, solidità e coraggio al sistema produttivo e industriale nazionale. Un gigante del pensiero europeo e occidentale come Hegel ha detto che “nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione”. Aveva ovviamente ragione, perché la passione è il motore che ci spinge a superare di volta in volta i nostri limiti e a fissare obiettivi sempre più ambiziosi. La passione è qualcosa di estremamente concreto, che muove le scelte che voi fate ogni giorno alla guida delle vostre imprese, che vi spinge a non mollare nei momenti difficili e a superare le difficoltà, anche per il bene dei lavoratori e dei territori in cui operate. Perché non è solo l'indice dei profitti a motivare le vostre decisioni, ma anche l'idea che c'è dietro il vostro lavoro e l'impatto che il vostro lavoro ha su chi vi sta intorno e sulla comunità. Questo è quello che fa la differenza. Questo è quello che rende il sistema produttivo e industriale italiano un unicum, che crea valore sociale, ricchezza, benessere" così la premier Giorgia Meloni, intervenendo con un video messaggio al festival dei giovani imprenditori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev