Occhiuto (Gov. Calabria) indagato per corruzione: "Infamante come accusa di omicidio. Indagate pure"

12 giugno 2025

(Agenzia Vista) Calabria, 12 giugno 2025 "Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia. Mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia che coinvolgerebbe più persone, ma ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. Solitamente si dice: ‘Sono sereno, confido nella magistratura'. Sono sereno un piffero, perché essere iscritto nel registro degli indagati per me è una cosa infamante: è come se mi avessero accusato di omicidio. In questi anni ho detto ai magistrati e agli inquirenti che in una Regione come la Calabria bisogna indagare, indagare, sempre indagare fino in fondo. Fate la stessa cosa: indagate, indagate, indagate col massimo rigore, controllatemi tutto, perché io non ho fatto nulla di male”. L'annuncio del Governatoere della Calabria Occhiuto sui social. Ig Occhiuto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev