Meloni: "Oltre 1 milione di nuovi posti di lavoro, Berlusconi sarebbe fiero di noi"

12 giugno 2025

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2025 "Da quando siamo al Governo sono stati creati piu' di un milione di posti di lavoro. Berlusconi sarebbe fiero di noi". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con le celebrazioni per il 25esimo anniversario di Libero quotidiano. Silvio Berlusconi, ha sottolineato la premier, sarebbe "fiero di noi nel vedere che abbiamo raggiunto quel milione di nuovi occupati in due anni-due anni e mezzo. Un altro dato del quale io vado molto fiera e' che abbiamo raggiunto il record di occupazione femminile. Anche questa e' una bella risposta a certe polemiche che abbiamo visto in questi anni. Anche perche' se noi riusciamo a recuperare lo storico ritardo del tasso di occupazione femminile rispetto alla media europea, colmiamo anche il gap generale sull'occupazione. Merito della Meloni? Merito del Governo? Ognuno fa la sua parte. Il Governo non crea posti di lavoro, ho tentato di spiegarlo tante volte. Sono gli imprenditori che creano posti di lavoro. Quello che il Governo puo' e deve fare e' creare le condizioni perche' l'economia possa crescere, prosperare e sprigionare il suo potenziale. E, chiaramente, da questo punto di vista, e' fondamentale la stabilita' di governo, cosi' come e' fondamentale la serieta' nella gestione dei conti pubblici, perche' fa crescere la fiducia degli investitori e del tessuto produttivo. Per l'ultima emissione che abbiamo fatto di BTp di 17 miliardi sul mercato sono arrivate richieste per 210 miliardi. E sono importanti, ovviamente anche le misure che il Governo ha messo in campo per incentivare le imprese che assumono e investono, le misure per rafforzare il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti, le molte misure per il Sud". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev