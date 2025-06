Leo: "Taglio Irpef e rottamazione possono viaggiare insieme"

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2025 "Rottamazione e riduzione delle aliquote" sono "due tematiche che possono sicuramente viaggiare insieme". Lo ha affermato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Ovviamente dobbiamo trovare le necessarie coperture. Come il Ministro Giorgetti ha detto in tante occasioni e anche io ho avuto modo di affermare, sono misure che richiedono coperture. Coperture che dovremmo individuare anche alla luce, soprattutto per quanto riguarda la rottamazione, di quelli che sono gli esiti di una commissione, presieduta da un presidente di sezione della della Corte dei Conti in pensione, che ha fatto un monitoraggio del carico del magazzino dal 2000 al 2024", ha rimarcato Leo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev