Mattarella a Rondine, Cittadella della Pace: "L'Ue resista ad attacchi dei nazionalisti"

06 giugno 2025

(Agenzia Vista) Arezzo, 06 giugno 2025 "L'Unione europea deve divenire uno dei perni del dialogo nel mondo per ridisegnare un nuovo modello di coesistenza. Per far questo la Ue deve essere unita, deve essere più efficiente resistendo agli attacchi dall'interno e dall'esterno. Questo è il compito dell'Europa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev