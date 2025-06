Terzo mandato, Zaia: Le parole di Donzelli? "Innegabile l'apertura, ora vediamo cosa succederà"

(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2025 "Innegabile che ci sia stata un'apertura, visto che Donzelli dice che non ci sono preclusioni né per i tempi né per il ragionamento sullo sblocco dei mandati. Dall'altra parte sappiamo che non c'è unanimità tra le Regioni, ma sappiamo che la maggior parte condivide l'idea sullo sblocco dei mandati, come scritto nel documento fatto durante il Festival delle Regioni. Adesso cercheremo di capire quale sarà il proseguio. Se le cose non cambiano, io ho già con un programma chiaro che prevede che si vada a votare entro il 23 novembre di quest'anno" così il presidente del Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev