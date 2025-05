Lorenzo Fontana: "Necessario nuovo approccio Sanità per restituire centralità alla persona"

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 "Il Servizio sanitario nazionale, considerato un modello d'eccellenza in tutto il mondo, è il pilastro della tutela del diritto alla salute, l'unico a essere espressamente riconosciuto come 'fondamentale' dalla Costituzione. Oggi, però i cambiamenti demografici, sociali ed economici evidenziano criticità che rischiano di compromettere l'assistenza medica e l'accesso alle prestazioni. L'aumento dell'aspettativa di vita, l'invecchiamento della popolazione, l'insorgenza di nuove malattie e la crescente complessità della domanda assistenziale mettono a dura prova la sua tenuta. Questo modello andrebbe dunque ripensato se si vuole che continui a svolgere la funzione essenziale per la quale e' stato concepito. Quel pensare la sanità, contenuto nel titolo del volume presentato, evoca la necessità di un nuovo approccio che superi le logiche economiche per restituire centralità alla persona. La salute dei cittadini non può diventare motivo di scontro ideologico né campo di interventi frammentati". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel messaggio di saluto inviato a Montecitorio alla presentazione del volume 'Pensare la sanità: terapie per la sanità malata'. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev