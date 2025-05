Gaza, Rosato (Azione): La vita degli innocenti vale più dell'amicizia con Israele

28 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 “Se quel Governo continuerà a non ascoltare e continua a non ascoltare ogni messaggio, ogni appello, ogni intimazione che gli arriva da tutto il mondo, allora bisognerà rispondere con gli strumenti che la democrazia riserva. Gli strumenti che la democrazia riserva a noi sono anche quelli delle sanzioni, perché la vita degli innocenti vale per la nostra coscienza più dell'amicizia con Israele.” Così il deputato di Azione Ettore Rosato su Gaza durante il suo intervento alla Camera. / Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev