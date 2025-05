Zelensky: Solo sentimento di completa impunità permette a Mosca di sferrare attacchi

26 maggio 2025

(Agenzia Vista) Kiev, 26 maggio 2025 “Le nostre forze di difesa aerea e i soccorritori hanno lavorato tutta la notte. L'esercito russo ha utilizzato il maggior numero di droni contro le nostre città e comunità dall'inizio della guerra su larga scala. 355 droni d'attacco, la maggior parte dei quali sono “shahid”. Ci sono stati anche 9 missili da crociera. Purtroppo ci sono stati feriti e danni alle infrastrutture civili. La geografia degli attacchi di ieri sera spaziava da Chernihiv a Khmelnytskyi, da Kharkiv alle regioni di Odesa. È stata la terza notte di terrore russo combinato - droni e missili d'attacco. Solo un senso di completa impunità può permettere alla Russia di effettuare tali attacchi e di continuare ad aumentarne la portata. Ciò non ha alcun senso dal punto di vista militare, ma ha un senso politico significativo. In questo modo, Putin dimostra quanto disprezzi un mondo che spende più sforzi per il “dialogo” con lui che per la pressione. Come ogni criminale, la Russia può essere fermata solo con la forza. Solo con la forza - la forza degli Stati Uniti, la forza dell'Europa, la forza di tutte le nazioni che rispettano la vita - possiamo ottenere la completa cessazione di questi attacchi e una vera pace. L'aumento degli attacchi russi dovrebbe essere accompagnato da un aumento delle sanzioni. Il disprezzo della Russia per la diplomazia e il rifiuto di accettare un cessate il fuoco devono essere accompagnati da un blocco delle finanze e del commercio del petrolio russo. Ringrazio tutti coloro che in tutto il mondo stanno promuovendo questa forte agenda. La Russia deve porre fine a questa guerra da sola. E perché ciò accada, dobbiamo privarla delle risorse per combattere”. Così sui social network il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev