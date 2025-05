Papa Leone XIV: "Nell'anno del Giubileo diamo speranza al mondo che soffre per le guerre"

26 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2025 "Viviamo la nostra fede durante, specialmente in quest'anno del Giubileo, cercando di essere testimonianza che dà speranza al mondo. Un mondo che soffre tanto dolo per via delle guerre, per la violenza e la povertà. Ma a noi cristiani il Signore chiede di essere testimonianza vera. Camminiamo tutti insieme e contate sempre su di me. Con voi sono cristiano e per voi vescovo" così Papa Leone XIV sin è rivolto ai fedeli dalla loggia della Basilica di San Giovanni in Laterano per prendere ufficialmente possesso della Cattedra Romana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev