Meloni lancia America's Cup 2027 Napoli: Evento che rende orgoglioso ogni italiano

26 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2025 "La scelta dell'Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all'identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell'industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy. Non vediamo l'ora di accogliere l'America's Cup. L'Italia sarà all'altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace". Lo dice la premier Giorgia Meloni presentando l'evento a Villa Doria Pamphilj. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev