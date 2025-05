Fedriga: "C'è volontà da parte mia e di Meloni di chiudere la crisi e rilanciare azione in Friuli"

22 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2025 "La volontà mia e di Meloni è ricomporre la crisi e rilanciare l'azione in Friuli Venezia Giulia. La volontà è questa, sia mia che della premier Meloni. La volontà adesso è di rilanciare l'azione, penso molto apprezzata dai cittadini in questi anni, dell'amministrazione regionale che ha visto, penso, una crescita importante della Regione. Io voglio risolvere i problemi e non alimentare polemiche, e quindi non voglio che ci sia dell'altro. Ma penso, ribadisco, che il problema lo affronteremo in modo costruttivo" così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dopo l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev