Anas apre al traffico un tratto della statale 260 "Picente" in Abruzzo

22 maggio 2025

(Agenzia Vista) Aquila, 22 maggio 2025 Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico il IV Lotto della SS260 “Picente” (AQ) dallo svincolo di Marana a quello di Cavallari (AQ). L'intervento fa parte dell'itinerario “Amatrice – L'Aquila” inserito tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale. “Oggi è stato inaugurato un nuovo lotto di un'infrastruttura strategica per la mobilità nel territorio aquilano” ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas. “Siamo a un momento cruciale per il potenziamento della rete viaria in un'area di rilevante importanza socioeconomica. Con quest'apertura – sottolinea l'Ad Anas - si otterranno benefici di alleggerimento del traffico e collegamenti. Ma oltre a una riduzione dei tempi di percorrenza innalziamo gli standard di sicurezza e otteniamo una diminuzione delle emissioni inquinanti” Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev