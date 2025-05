Musk fissa Presidente Sudafrica nello Studio Ovale mentre Trump lo attacca su "genocidio bianchi"

21 maggio 2025

(Agenzia Vista) Usa, 21 maggio 2025 Tensione alla Casa Bianca durante l'incontro nello Studio Ovale tra Donald Trump e Cyril Ramaphosa. Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale e il taglio degli aiuti deciso da Trump in risposta alla controversa legge sulle terre sta già mettendo in crisi l'economia sudafricana. Trump ha mostrato un video e degli articoli di giornali a Ramaphosa, commentando: "Molte cose brutte stanno accadendo in Sudafrica. Abbiamo accolto delle persone che si sentivano perseguitate. Le loro terre vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla". Elon Musk, sudafricano, ha fissato insistentemente Ramaphosa durante la discussione nello Studio Ovale. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev