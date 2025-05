Mattarella a Bruxelles: Salvaguardare l'autorevolezza dell'Ue nel mondo

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2025 "Occorre partire da questa consapevolezza per riflettere sul futuro e progetto di integrazione continentale, in un frangente storico inquieto e cosi' esposto a molteplici e anche impreviste perturbazioni dell'ordine internazionale. Un ordine che abbiamo sempre visto da qui tutti noi come fondato sulle regole, rispettoso dei popoli e della parità tra le nazioni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev