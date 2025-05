Piero Fassino cita Mirko Tremaglia: Con lui facemmo approvare voto degli italiani all'estero

20 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2025 “Da mesi, mesi e mesi va a visitare i ristoranti italiani nel mondo. Sapete che quella trasmissione è una delle trasmissioni con il più alto tasso di audience di quel canale? Quindi, credo che il vostro sia un errore molto grave e e per questo mi sono permesso di richiamare l'esperienza dell'onorevole Mirko Tremaglia, il quale a me e a tanti ha insegnato quanto fossero importanti gli italiani nel mondo e quanto sia importante che questo Paese li rispetti come suoi cittadini. Era un uomo che che ho avuto la fortuna di conoscere e con cui ho anche avuto la fortuna di collaborare. Con Mirko Tremaglia elaborammo e facemmo approvare a questa Camera la legge che prevede il voto degli italiani all'estero. Tremaglia faceva vanto di quella legge e ne faceva un punto di onore del suo impegno e della sua milizia politica. E ora voi state facendo strame di tutto questo”. Così Fassino ai Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev