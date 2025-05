Andrea Tremaglia in Aula: Mio nonno Mirko mai pentito di militanza Repubblica sociale. FdI applaude

20 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2025 “Confesso una certa difficoltà nell'intervenire in questo frangente e su questo argomento. Io senza dubbio ringrazio i colleghi che anche privatamente hanno inteso manifestare una stima, un apprezzamento e un ricordo nei confronti di mio nonno. Trovo curioso da parte di altri colleghi, di cui non mi sembra il caso di fare nomi, questo tentativo di aggiungere molto tardivamente al pantheon della sinistra di questo Parlamento un sottotenente della Repubblica sociale italiana, mai pentito di questa sua scelta”. Così Andrea Tremaglia, nipote di Mirko, in Aula risponndendo alle parole di Fassino che aveva citato il nonno: “Mi sono permesso di richiamare l'esperienza dell'onorevole Mirko Tremaglia, il quale a me e a tanti ha insegnato quanto fossero importanti gli italiani nel mondo e quanto sia importante che questo Paese li rispetti come suoi cittadini”. I deputati di FdI hanno applaudito al collega Tremaglia. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev