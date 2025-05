Regionali Veneto, Salvini: "Dopo Zaia c'è solo Zaia, suo Governo è modello europeo"

13 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2025 "Dopo Zaia c'è solo Zaia. Sono contento perché Luca sarà protagonista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Mettere in discussione il buon governo della Lega in Veneto sarebbe ingeneroso". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della rigenerazione del terminal 3 all'aeroporto di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev