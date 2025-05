Mattarella a Coimbra: Italia, Spagna e Portogallo legati da vicinanza, stima e amicizia

13 maggio 2025

(Agenzia Vista) Portogallo, 13 maggio 2025 “Condividere il privilegio del conferimento con sua maestà il Re di Spagna ed essere presentato dall'eccellentissimo presidente della Repubblica portoghese, è per me ulteriore circostanza di inestimabile valore: certamente, per gli alti sentimenti di stima e amicizia nei loro confronti; e per il richiamo, di grande significato, alla vicinanza tra i nostri Paesi e i nostri popoli, idealmente riuniti in questo luogo votato agli scambi di cultura e conoscenza”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'orazione all'università di Coimbra in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in economia. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev