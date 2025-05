Papa Leone XIV: "Costruiamo ponti per la pace, grazie a Papa Francesco"

08 maggio 2025

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 "Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti, con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco" così Papa Leone XIV nel suo primo discorso dalla loggia di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev