Primo Maggio, Rocca: "Importante sostenere le politiche per la sicurezza sul lavoro"

02 maggio 2025

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 "La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. Importante far sentire la nostra presenza, come è importante battere sul tema della sicurezza del lavoro. La Regione Lazio ha più che raddoppiato i fondi sulla sicurezza. E poi c'è il tema dei salari che vanno aumentati. Sono tutte questioni che condividiamo. Ecco perché ho ritenuto necessario essere qui, come rappresentante della Regione Lazio" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della manifestazione del Primo Maggio della Cgil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev