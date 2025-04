Sheinbaum (Presidente Messico): "Bene allentamento dazi su case automobilistiche"

30 aprile 2025

(Agenzia Vista) Messico, 30 aprile 2025 "Ieri è uscito il dato sulla crescita del Pil del Paese nel primo trimestre. Ricorderete che stavo per dire, o meglio, le agenzie lo dicevano, tutti lo dicevano, che ci sarebbe stata una caduta o che saremmo entrati in recessione. Invece, c'è crescita. Ovviamente vogliamo di più, però di fronte alla situazione dei dazi, alla situazione di incertezza in cui in tutti questi mesi si è mossa l'economia mondiale a causa del nuovo quadro deciso dal presidente Trump, o imposto dal presidente Trump, questa è una buona notizia", lo ha detto la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev