Matteo Ricci (Pd) dalla fornaia "antifascista" di Ascoli che ha esposto striscione il 25 aprile

28 aprile 2025

(Agenzia Vista) Marche, 28 aprile 2025 “Grazie a tutti per essere qua e per aver accolto questo appello, ma soprattutto grazie a Lorenza perché con il gesto semplice di ieri ha risvegliato migliaia e migliaia di coscienze sul valore del 25 aprile, sui valori della resistenza sulla quale si fonda la Repubblica italiana che sono quelli della libertà, l'uguaglianza, la democrazia”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, al fianco di Lorenza Roiati, davanti al suo forno “l'assalto ai forni”, ad Ascoli. La donna aveva esposto uno striscione per il 25 aprile. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev