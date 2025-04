Funerali Papa Francesco, Monsignor Re: Su orrori disumani, morti e distruzione, ha implorato la pace

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 26 aprile 2025 "Di fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta" così il cardinale Giovanni Battista Re durante l'omelia per il funerale di Papa Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev