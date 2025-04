25 aprile, La Russa parla da seduto, poi si alza in piedi su richiesta di Pd e Iv: Polemica inutile

24 aprile 2025

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2025 Polemica tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e i Gruppi di Italia viva e del Pd durante la commemorazione dell'80esimo anniversario della Liberazione. La seconda carica dello Stato ha infatti iniziato il suo intervenuto rimanendo seduto, poi, su iniziativa della capogruppo di Italia viva, Raffaella Paita, si sono alzati i colleghi della sua formazione politica, quindi anche quelli del Pd. “Se preferite parlo in piedi. Non è una celebrazione di una persona scomparsa, è una celebrazione che guarda all'oggi, a ieri e al futuro. Mi pare che questa polemica è veramente e completamente fuori luogo, visto che a questo si potrebbe dare una interpretazione strumentale, faccio quello che secondo me non è esatto -ha concluso La Russa alzandosi- e cioè tenervi in piedi mentre parlo. Accorcio allora il mio intervento”. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev