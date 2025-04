Giani allo "Scoppio del carro" a Firenze per Pasqua: "La più antica delle nostre tradizioni. Auguri"

22 aprile 2025

(Agenzia Vista) Toscana, 22 aprile 2025 Lo scoppio del carro rappresenta la più antica delle nostre tradizioni popolari, oggi la colombina ha fatto il suo percorso per accendere il fuoco in modo perfetto all'andata e al ritorno dall'altare del Duomo di Firenze. Per secoli questo ha significato buon auspicio…auguri Toscana", così Eugenio Giani in un video sui social. Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev