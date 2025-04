Addio a Papa Francesco, Zaia: "Uomo eccezionale, modello per tutti noi"

21 aprile 2025

(Agenzia Vista) Venezia, 21 aprile 2025 "Nessuno potrà mai dimenticare la sua immagine entrata nelle nostre case nei giorni più bui del Covid. Era solo, isolato nel vuoto di una piazza San Pietro incredibile con sullo sfondo solo i lampeggianti delle forze dell'ordine. In quella solitudine ha incarnato i sentimenti di smarrimento, incertezza e paura che provavamo tutti in quelle ore, ma con le sue parole ha trovato il modo di rassicurare e accompagnare con la Fede verso la via d'uscita dalla pandemia. Quella visione è stata un'omelia per immagini in cui spiegava che nessuno poteva sottrarsi alle responsabilità a cui tutti eravamo chiamati, ad uno spirito di altruismo senza il quale non saremmo usciti da quel tunnel. Nel lockdown è stato più volte spunto di riflessione. Diversamente da alcuni suoi predecessori non è stato proprio di casa nel Veneto ma le sue visite a Venezia e Verona sono state memorabili per portata storica e dimensione dell'evento", lo dice Zaia in un video. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev