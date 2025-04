Zaia: Si diano 20 mld del PNRR a Regioni con opere per messa in sicurezza del territorio

18 aprile 2025

(Agenzia Vista) Veneto, 18 aprile 2025 “A livello nazionale chiediamo che si identifichi come priorità nazionale, basterebbero una ventina di miliardi dei 235 miliardi di PNRR da distribuire alle Regioni che hanno già opere pronte per essere cantierabili.” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sulla messa in sicurezza del territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev