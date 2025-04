Maltempo in Veneto, Zaia: "L'emergenza c'è tutta, purtroppo con la perdita di due vite"

18 aprile 2025

(Agenzia Vista) Veneto, 18 aprile 2025 “Dichiarato lo stato d'emergenza, a me sembra il minimo, visto e considerato quello che è accaduto e in particolar modo la perdita di due vite umane che non è non è un fatto ordinario.” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sul maltempo in Veneto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev